Proposta de reformulação do calendário revolta maioria dos clubes

A maioria dos clubes presentes na reunião de emergência promovida pela Federação Portuguesa de Basquetebol, na noite desta segunda-feira, para discutir temas relacionados com a Covid-19 no campeonato nacional, mostrou o seu desagrado pela proposta apresentada de reformulação do calendário da prova. Tendo em conta o número de jogos já adiados até ao momento e sob a argumentação de garantir a conclusão da competição dentro dos períodos temporais habituais, o organismo federativo reuniu os clubes para encontrarem soluções e, de acordo com as informações recolhidas por, deu particular cobertura à ideia de supressão da 2ª fase da prova, com as equipas a passarem diretamente da 1ª fase para os play off e play out.

Esta solução em concreto, e pese embora não se tenha realizado uma votação formal, foi bastante questionada, especialmente pelos clubes em pior situação na tabela classificativa, como V. Guimarães, Académica, Illiabum e Ovarense, uma vez que reduz as suas possibilidades de virem a deixar as posições mais precárias, uma ideia à qual se juntaram também FC Porto e Oliveirense. Entre os principais apoiantes da medida contaram-se Sporting e Benfica, equipas com calendários mais densos devido à sua participação no grupo K da 2ª fase da FIBA Europe Cup – jogam esta 4ª feira entre si para esta prova - e cujos representantes tiveram intervenções nesse sentido, enquanto Imortal e Lusitânia apresentaram-se numa posição neutral.

Além daquela possibilidade de reformulação, que levaria os oito primeiros classificados a entrarem diretamente no playoff e os últimos quatro a disputar a manutenção, foram colocadas em cima da mesa pelos clubes outras soluções de encurtamento do calendário, como fazer uma 2ª fase apenas a uma volta ou com três grupos e não os habituais dois; reduzir a decisão das fases de play off para três jogos; ou, no limite, abdicar-se da 2ª fase mas não haver descidas, alargando-se o campeonato para 14 equipas na próxima temporada.

Na reta final da reunião, os responsáveis da FPB partilharam com os clubes o calendário já alinhavado sem a 2ª fase, o que fez subir o tom da oposição generalizada. O encontro acabou com os responsáveis da FPB a relembrar o poder soberano do organismo sobre a organização da prova e indicar as 48 horas seguintes como o limite temporal para que os clubes venham a ser informados da decisão final.