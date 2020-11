Qualificação para o Mundial'2023: Portugal bate Albânia em Matosinhos

Portugal confirmou este sábado o apuramento para a próxima fase de qualificação para o Mundial de 2023, ao vencer em Matosinhos a Albânia, por 88-70, em duelo da quarta jornada do Grupo A de pré-qualificação.





Depois de ter batido a seleção cipriota na quinta-feira , a formação comandada por Mário Gomes entrou forte e chegou ao intervalo na frente por 48-37. A Albânia reagiu no segundo tempo mas Portugal conseguiu controlar as operações. Individualmente, Pedro Bastos foi melhor marcador português, com 16 pontos. Portugal vai agora discutir o primeiro lugar com a Bielorrússia, em fevereiro.: 16-22; 21-26; 25-21; 8-19;