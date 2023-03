Quinta dos Lombos bate Benfica e conquista Taça de Portugal feminina

O Quinta dos Lombos venceu este domingo a Taça de Portugal feminina, ao bater o Benfica por 53-51, conquistando o troféu pela terceira vez, após as vitórias em 2011 e 2020, num jogo disputado até ao último instante.A formação carcavelense, que esteve na liderança do marcador durante a maior parte da partida, bateu a até então bicampeã em título, num jogo em que Inês Faustino e Rosemarie Julien, com 16 e 12 pontos, respetivamente, estiveram em destaque.As encarnadas, invictas nas competições nacionais esta temporada, pareciam confirmar o favoritismo nos instantes iniciais da partida, ao conseguirem um parcial de 4-0, vantagem que rapidamente foi revertida num período de maior fulgor para a formação do Quinta dos Lombos, que fez sete pontos de forma consecutiva para deixar o resultado em 9-5.O atual quinto classificado da Liga mostrou-se eficaz a defender as ofensivas benfiquistas, que careciam de assertividade na hora de atirar ao cesto, e exibições como a de Mariana Carvalho, com cinco pontos e uma assistência no primeiro quarto, ajudavam a equipa de Carcavelos a chegar ao 17-12 no final dos primeiros 10 minutos.O início do segundo período foi marcado pela recuperação do Benfica, que voltou a entrar melhor na partida e passou para a frente com um parcial de 10-0, em que o triplo de Darien Huff deixou as 'encarnadas' em vantagem no encontro, com o jogo a atingir depois um estado de equilíbrio, que viria a resultar num 30-27 ao intervalo, favorável ao Quinta dos Lombos.Perante um Pavilhão Municipal de Pedrouços a abarrotar, em que o público apoiava maioritariamente a equipa benfiquista, as jogadoras comandadas por Eugénio Rodrigues galvanizaram-se e, após uma primeira metade do terceiro quarto em que as adversárias até estiveram melhor, as ' encarnadas' dominaram claramente o rumo do jogo, o que fez com que chegassem ao último período na frente (46-43).Carolina Rodrigues e Raphaella Silva, com cinco pontos cada, no terceiro quarto, estiverem em destaque na melhor fase do Benfica no jogo.Com um resultado que deixava tudo em aberto para o desfecho da partida, as duas equipas aparentaram algum nervosismo e, com más decisões de parte a parte, os 'turnovers' e os lançamentos falhados acumulavam-se.Os minutos finais foram intensos, perante o equilíbrio no marcador e, à entrada do último minuto, o Benfica liderava por 51-50, mas Rosemarie Julien bloqueou o lançamento de Carolina Rodrigues e o ataque do Quinta dos Lombos resultou numa incursão decisiva e eficaz de Inês Faustino.Com 53-51 favorável ao Quinta dos Lombos, a última posse benfiquista culminou num lançamento falhado de Raphaella Monteiro, que estava numa posição favorável para empatar, o que ditou o desfecho final.Jogo disputado no Pavilhão Municipal de Pedrouços, na Maia.Ao intervalo: 30-27Sob a arbitragem de Tiago Perdigão, Paulo Pereira e Joana Pessoa, as equipas alinharam e marcaram:: Mariana Carvalho (8), Inês Faustino (16), Nahomis Hardy (1), Rosemarie Julien (12) e Michaela Porter (4). Jogaram ainda Marta Roseiro, Suraya Rijal, Beatriz Santos (3) e Luiana Livulo (9).Treinador: José Leite.: Darien Huff (7), Marta Martins (2), Raphaella Monteiro (8), Joana Soeiro (6) e Courtney Warley (7). Jogaram ainda Carolina Rodrigues (10), Joana Alves (4), Carolina Cruz (7) e Catarina Barreiros.Treinador: Eugénio Rodrigues.: 09-05 (05 minutos), 17-12 (primeiro período), 23-22 (15 minutos), 30-27 (intervalo), 38-32 (25 minutos), 43-46 (terceiro período), 48-49 (35 minutos) e 53-51 (resultado final).: Cerca de 500 espectadores.