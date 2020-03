Quinta dos Lombos conquista pela segunda vez Taça de basquetebol feminina

O Quinta dos Lombos conquistou esta domingo pela segunda vez a Taça de Portugal de basquetebol feminino, ao derrotar na final o União Sportiva, por 68-56, em Torres Novas.

A equipa de Carcavelos, que chegou ao intervalo a vencer por 40-31, repetiu o triunfo que tinha conseguido em 2010/11, sucedendo no palmarés ao Olivais.

O CAB Madeira e o CIF são as equipas com mais Taças de Portugal femininas, com sete troféus cada.