Rafael Lisboa destaca exibição portuguesa: «Mostrámos que temos qualidade para estar neste nível»

Rafael Lisboa, melhor marcador na derrota da Seleção frente à Bósnia (75-84) no arranque da pré-qualificação olímpica, destacou a exibição portuguesa na Arena Gliwice, frente a um adversário poderoso."Foi um jogo que mostrou o nosso caráter. É um orgulho fazer parte desta equipa, mas fica um amargo de boca quando sentimos que podíamos ter ganho. Fomos muito competentes, mostrámos que temos qualidade para estar neste nível. Não encaramos esta competição como um prémio, viemos para ganhar jogos. Sabemos da qualidade das outras seleções, mas também sabemos o que conseguimos mostrar dentro de campo. Já disse várias vezes que temos muita mais qualidade do que aquela que nos é atribuída", afirmou o base de 23 anos, que na próxima temporada vai atuar nos espanhóis do GA Cantabria."Entrámos muito bem, fomos intensos para enfrentar uma Bósnia mais alta e mais atlética. Nos detalhes conseguiram vencer o jogo. Entraram mais fortes na segunda parte, mas não desistimos. Algo positivo de salientar. Estou mesmo muito orgulhoso do trabalho que fizemos. Amanhã temos outro jogo e a mentalidade é a mesma: vencer!", sublinhou Rafael Lisboa, em declarações difundidas pela Federação Portuguesa de Basquetebol.Portugal volta a jogar amanhã (16h30) frente à Hungria.