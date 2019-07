Filho de Carlos Lisboa eleito o MVP do Europeu de sub-20 (Divisão B)

Rafael Lisboa, filho de Carlos Lisboa, foi considerado o melhor basquetebolista (MVP) do Europeu de sub-20 (Divisão B), prova conquistada por Portugal neste domingo, ao vencer a República Checa por 73-57.O base, juntamente com Neemias Queta, foram ainda escolhidos para o cinco ideal. Rafael Lisboa não podia estar mais satisfeito: "Não há palavras para descrever. É um grande sentimento, mas que não sei explicar. Só sei que ganhámos com todo o mérito porque criámos uma equipa que é uma família, uma coisa que é muito difícil, em dois meses, criar numa seleção. Ser essa família fez de nós campeões".Quando a Neemias, salientou o bom percurso português nos últimos meses: "Foi muito difícil. Um Europeu é sempre um Europeu. Apanhámos grandes equipas pelo caminho, mas tomámos bem conta do recado. Não é por acaso que uma equipa faz 15 jogos em dois meses e ganha-os todos. Portugal está no bom caminho. Quanto à minha lesão são coisas que acontecem. Não estou muito preocupado com isso, por agora quero é festejar".