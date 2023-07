Rafael Lisboa ruma ao Cantabria

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Grupo Alega Cantabria CBT (@grupoalegacbt)

Rafael Lisboa vai prosseguir a carreira em Espanha na nova temporada. O base internacional português, de 23 anos, foi anunciado no GA Cantabria, emblema que milita na LEB Oro, o segundo escalão do basquetebol espanhol.Nas últimas duas épocas, Rafael Lisboa competiu na Bélgica, ao serviço do Spirou Charleroi, depois de ter abandonado o Benfica em 2021.Agora em Espanha, o base vai ser companheiro de equipa do colega de Seleção Vladyslav Voytso, que saiu do FC Porto no final da época anterior.