Rafael Lisboa: «Sinto falta da pressão» Com 20 anos, o base realizava uma excelente época no Benfica, mostrando que é já uma certeza do basquetebol português. Em conversa com Record, o jovem aborda a sua evolução, os conselhos do pai, as metas para o futuro e muito mais





• Foto: João Miguel Rodrigues