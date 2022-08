Raphaella Monteiro renova contrato com o Benfica

Raphaella Monteiro renovou contrato com o Benfica, conforme anunciou, esta quarta-feira, o clube da Luz. A jogadora de basquetebol, que chegou na época passada proveniente do Quinta dos Lombos, vai cumprir a segunda temporada ao serviço das águias e confessa que continuar a jogar no clube é uma "felicidade a dobrar"."É um sentimento de felicidade. Gostei de estar aqui na temporada passada e agora é felicidade a dobrar", confessou a brasileira, em declarações à BTV.Em 2021/22, a atleta registou uma média de 14,5 pontos, 9,8 ressaltos e 2,4 assistências. Números individuais positivos para a extrema de 1,81 metros de altura, que volta para a nova temporada igualmente motivada."A motivação é sempre a mesma. Treinar bem, chegar aqui, dar o meu melhor, porque assim sei que consigo ajudar a equipa e o Benfica vai ganhar com isso", sublinhou Raphaella Monteiro.