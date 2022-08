Rashard Odomes encabeça lote de seis saídas no FC Porto

Os norte-americanos Rashard Odomes, Jon Arledge e Mike Morrison, bem como João Torrié, Miguel Correia e o croata Markus Loncar terminaram os respetivos contratos com o FC Porto, informaram esta segunda-feira os vice-campeões nacionais de basquetebol.



Com médias de 11,7 pontos, 1,7 assistências e 5,9 ressaltos por jogo, Rashard Odomes foi o atleta mais influente dos dragões na edição 2021/22 do campeonato nacional, que perderam com o Benfica (1-3), na final do playoff disputada à melhor de cinco partidas.

O extremo, de 25 anos, realizou apenas uma época no FC Porto, tal como os postes Jon Arledge, Mike Morrison e Markus Loncar, enquanto o poste João Torrié cumpriu duas e o base Miguel Correia ficou ligado aos quadros azuis e brancos durante três temporadas.

No domingo, os dragões tinham confirmado as renovações do base Francisco Amarante e do extremo Vladyslav Voytso, depois de Fernando Sá ter rendido o espanhol Moncho López, que concluiu um ciclo de 13 anos consecutivos no comando técnico do FC Porto.