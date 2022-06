Real Madrid bate Barcelona e sagra-se campeão espanhol de basquetebol

O Real Madrid sagrou-se campeão espanhol de basquetebol pela 36.ª vez, após bater em casa, este domingo, o Barcelona por 81-74, no jogo quatro da final do playoff da Liga ACB, fechando em 3-1 a série.Com o técnico Pablo Laso fora do banco, depois de ter sofrido um enfarte há duas semanas (ainda assim, o treinador espanhol esteve no pavilhão a assistir ao encontro e até celebrou com a equipa no campo e no balneário), a equipa da capital espanhola teve no cabo-verdiano Edy Tavares a sua estrela maior, com 25 pontos e 13 ressaltos nesta derradeira partida.É o sexto campeonato conquistado pelo Real nas últimas 10 temporadas, todos com Pablo Laso. Esta temporada, a equipa ganhou ainda a supertaça espanhola e foi vice-campeão da Copa do Rei e da Euroliga.