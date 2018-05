O Real Madrid sagrou-se este domingo campeão europeu de basquetebol pela 10.ª vez na sua história, ao vencer o Fenerbahçe por 85-80, na final da edição 2017/18 da Euroliga, disputada em Belgrado, na Sérvia.O francês Fabien Causer, com 17 pontos, e o esloveno Luka Doncic, o MVP ('Jogador Mais Valioso') da competição, com 15, lideraram o conjunto merengue, que já havia conquistado a prova em 1964, 1965, 1967, 1968, 1974, 1978, 1980, 1995 e 2015.No conjunto turco, que era o detentor do título, o italiano Nicolo Melli foi a grande figura, ao ser o melhor marcador do encontro, com 28 pontos.

Autor: Lusa