Vem aí um dos jogos mais quentes de sempre na Euroliga e Real Madrid pediu estas medidas de segurança

O Real Madrid solicitou medidas de segurança adicionais para o antes, durante e pós-jogo com o Partizan em Belgrado, marcado para amanhã e referente aos quartos de final (partida 3) da Euroliga. O encontro promete ser um dos mais quentes da história recente da maior competição de basquetebol da Europa, depois do sucedido em Madrid com a 'batalha campal' entre atletas das duas equipas - Yabusele, por exemplo, aplicou um 'golpe de judo' a Dante Exum e lesionou o jogador da formação sérvia, tendo sido castigado por cinco jogos.De acordo com o 'Walla Sport', de Israel, citado pela 'Marca', os merengues pediram um autocarro que recolha o plantel diretamente do avião, para que não tenham de passar pelo terminal de chegadas. Além disso, o clube espanhol quer um reforço do policiamento durante as deslocações da comitiva na capital sérvia, segurança mais apertada durante 24 horas junto ao hotel e até mesmo durante o jogo, nomeadamente junto ao banco de suplentes. As exigências terão recebido luz verde por parte das autoridades sérvias.Recorde-se que depois da partida no WiZink Center, em Madrid, o presidente do Partizan, Ostoja Mijailovic, garantiu que o Real Madrid seria recebido de forma "amigável" pelos aguardados 20 mil adeptos que vão encher o pavilhão. Em caso de triunfo, o conjunto dos Balcãs apura-se para a final four da prova. Caso contrário, haverá jogo 4, novamente no mesmo local.