Real Madrid revalida título de campeão espanhol

O Real Madrid revalidou esta sexta-feira o título de campeão espanhol de basquetebol, somando o quarto cetro em cinco anos, ao vencer fora o FC Barcelona por 74-68, no quarto jogo da final dos playoffs'.Os merengues, que passaram a somar 35 ligas, tinham triunfado nos dois primeiros encontros caseiros (87-67 e 81-80) e perdido o terceiro, já no Palau Blaugrana (78-77).O base argentino Facundo Campazzo, com 15 pontos, nove ressaltos e seis assistências, e o poste cabo-verdiano Walter 'Edy' Tavares, com 10 pontos e 13 ressaltos, lideraram o conjunto madrileno.O FC Barcelona, que no segundo jogo desperdiçou uma soberana oportunidade para vencer em Madrid, caindo com um 'triplo' quase a acabar e depois de desbaratar grande vantagem, mantém-se com 18 cetros, o último arrebatado em 2013/14.