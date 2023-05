Real Madrid sobrevive ao inferno de Belgrado

Depois dos acontecimentos vergonhosos ocorridos em Madrid no último dia 27 de abril – 21 jogadores foram desqualificados após uma batalha campal que não deixou que o jogo chegasse ao fim –, Real e Partizan voltaram ontem a defrontar-se a contar para os quartos de final da Euroliga, principal prova continental a nível de clubes, com o triunfo a sorrir para os merengues, por 82-80, reduzindo a desvantagem na eliminatória (1-2) disputada à melhor de cinco.

O Real Madrid sobreviveu assim ao inferno no Stark Arena, que contou com 20 mil adeptos sérvios a criar um ambiente fantástico no apoio à sua equipa muitas horas antes do início da partida. Mas os espanhóis entraram bastante mal em Belgrado, acusando a pressão de estarem obrigados a vencer para evitar a eliminação e, quando deram conta, já estavam a perder por... 12-0! Os blancos não baixaram os braços e chegaram à primeira vantagem no jogo no terceiro quarto (54-53), contando com um inspirado Edy Tavares, melhor marcador com 26 pontos, e com um certeiro Nigel Williams-Goss (22), que com um triplo convertido a 24 segundos do final, foi determinante. O próximo duelo está agendado para dia 4, novamente em Belgrado. O Partizan continua a um triunfo de eliminar o Real Madrid.