Recuperar Eric Coleman para a Liga dos Campeões

Eric Coleman é, de momento, a principal preocupação da equipa técnica do Benfica. O extremo-poste norte-americano, bicampeão nacional pela Oliveirense e um dos principais reforços da equipa da Luz, está lesionado e em dúvida para os jogos referentes à fase de qualificação da Liga dos Campeões, agendados para os próximos dias 17 e 20, em que defronta a formação holandesa do Donar Groningen.

Eric Coleman, de 34 anos e 2 metros, lesionou-se no ombro direito, na parte final do primeiro jogo do Torneio Internacional, frente ao Bilbao Basket, quando já tinha feito 10 pontos. "O Eric fez uma luxação no ombro. Vai fazer exames complementares e aí saberemos como se encontra", adiantou-nos Carlos Lisboa.