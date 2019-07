Nikola Mirotic foi oficializado este sábado como jogador do Barcelona. O ala pivô deixa a NBA e ruma novamente a Espanha, onde já representou o maior rival do seu novo clube e a quem em 2012 tinha jurado amor."Nunca iria para o Barcelona", confessou o espanhol, de origem montenegrina, ao programa 'Al Primer Toque' da Onda Cero. "Se um jogador sente o que é o Real Madrid, não pode ir para essa equipa [Barcelona] e esse é o meu caso ", afirmou em 2012.No entanto, cinco anos depois, Nikola Mirotic parece que se esqueceu e assinou contrato com a formação catalã, tendo mesmo rejeitado uma oferta dos Utah Jazz de 40 milhões de euros , segundo o 'New York Times'.