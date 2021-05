Ricardo Botelho inconformado com desaire: «Fomos superiores em todos os aspetos neste jogo»

O Benfica levou a melhor sobre a União Sportiva, ao vencer por 76-73, no terceiro jogo da final do campeonato de basquetebol feminino e sagrou-se campeão pela primeira vez. Um resultado que deixou um sabor amargo em Ricardo Botelho, treinador da formação açoriana, que considerou que a sua equipa foi superior na partida decisiva.





"Acho que neste terceiro jogo, a nossa equipa foi sempre superior ao Benfica em todos os aspetos, basta ver a estatística. Fomos mais eficazes na altura de lançar ao cesto, mas depois cometemos 23 'turnovers' contra cinco do Benfica. Permitimos que o Benfica lançasse mais 21 vezes. Isso foi fatal. Uma equipa que lança mais 20 vezes do que a outra, mesmo com uma percentagem mais baixa, a possibilidade de ganhar é enorme", salientou o técnico que, ainda assim, não escondeu o orgulho pela exibição da sua equipa."As minhas jogadoras deixaram tudo em campo, dignificaram o nome do clube e o nome da região. Podíamos ter tido um pouco mais de sorte naqueles lances finais, mas o basquete é assim. O Benfica marcou mais pontos, mereceu ganhar e temos de dar-lhes os parabéns", assinalou.