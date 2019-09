Ricky Rubio eleito Jogador Mais Valioso do Mundial de basquetebol

O base espanhol Ricky Rubio, jogador dos norte-americanos Phoenix Suns, foi este domingo eleito o 'Jogador Mais Valioso' (MVP) do 18.º Mundial de basquetebol, que a Espanha conquistou, ao bater na final a Argentina por 95-75.Rubio também foi votado como o melhor jogador da final, ao somar 20 pontos e sete ressaltos, e para o melhor 'cinco' da competição, juntamente com o compatriota Marc Gasol, o argentino Luís Scola, o sérvio Bogdan Bogdanovic e o francês Evan Fournier."Este é uma equipa de lenda. Trabalhámos muito duro e sacrificámo-nos muito para chegar aqui. Cada um deu muitíssimo ao outro e não demos só uma lição desportiva, mas de vida em geral", disse o base espanhol.Rubio afirmou ainda que se trata de uma vitória "muito importante e muito especial", da qual desfrutou com um "miúdo", para dedicar à falecida mãe: "Sei que, desde lá de cima, estará muito contente"."Espero que a história que escrevemos na China possa inspirar muita gente. Sabemos que isso é só desporto, que a vida é muito mais do que desporto, mas espero que sirva a muitas pessoas para superar os problemas da vida", finalizou.Na lista dos MVP, Rubio juntou-se aos norte-americanos Kyrie Irving (2014) e Kevin Durant (2010) e ao compatriota Pau Gasol (2006), bem como a Dirk Nowitzki, Shaquille O´Neal, Toni Kukoc ou ao tragicamente falecido Drazen Petrovic.Edição MVP2019 Ricky Rubio (Espanha)2014 Kyrie Irving (Estados Unidos)2010 Kevin Durant (Estados Unidos)2006 Pau Gasol (Espanha)2002 Dirk Nowitzki (Alemanha)1998 Dejan Bodiroga (Jugoslávia)1994 Shaquille O'Neal (Estados Unidos)1990 Toni Kukoc (Jugoslávia)1986 Drazen Petrovic (Jugoslávia)1982 Rolando Frazer (Panamá)1978 Drazen Dalipagic (Jugoslávia)1974 Dragan Kicanovic (Jugoslávia)1970 Sergei Belov (União Soviética)1967 Ivo Daneu (Jugoslávia)1963 Wlamir Marques (Brasil)1959 Amaury Pasos (Brasil)1954 Kirby Minter (Estados Unidos)1950 Oscar Furlong (Argentina)