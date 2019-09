Ricky Rubio foi MVP do Mundial mas confessa: «Cheguei a estar muito perdido»

Ricky Rubio sagrou-se campeão do mundo pela seleção espanhola e foi considerado o jogador mais valioso (MVP) da competição, mas o base dos Utah Jazz reconheceu que já pensou... deixar o basquetebol. Em entrevista a uma rádio do país vizinho, Rubio deu voz à alma e contou alguns tormentos da sua vida, admitindo que foi salvo pela meditação e por algumas obras literárias.





"Cheguei a estar muito perdido. Não sabia por onde ir. Cheguei a planear muitas coisas, inclusive deixar o basquetebol, porque já não me incantava. E este desporto sempre foi a minha paixão. Tive que meditar, conhecer muitas pessoas. Sempre sem medo de nada. Existiram alguns livros que me marcaram muito nesta caminhada. E meditei muito", afirmou o base espanhol, de 28 anos, referindo que a confiança adquirida é a principal caraterística do 'novo' Ricky Rubio. "A vida ensinou-me a não colocar limites. Por vezes, colocava muitos limites em mim mesmo, pensava muito no que os outros diziam. Este Mundial demonstrou que não devemos ter medo de elevar a fasquia. Temos que fazer tudo para atingir os objetivos", disse, acrescentando. "Com 17 anos e quando tudo está a correr bem, todas as pessoas falam bem de nós. Quando alguma não corre tão bem, os outros não têm qualquer problema em dizer mal. E essas coisas ficam na cabeça. A mente é muito poderosa. Agora estou a curtir a vida mais do que nunca", realçou o basquetebolista espanhol, que aos 21 anos trocou o Barcelona pelos Minnesota Timberwolves, seguindo para os Utah Jazz.