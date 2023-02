Ruben Prey conquista a Euroliga de sub-18 e é eleito MVP da prova

Ruben Prey continua a trilhar o seu caminho como um dos mais promissores basquetebolistas europeus da atualidade. Desta feita, o poste português de apenas 17 anos foi eleito o MVP da Adidas Next Generation Tournament Patras - a Euroliga de sub-18 -, guiando o Joventut Badalona ao título na prova, depois do triunfo (71-56) na final diante do ASVEL.Prey terminou a competição com média de duplo-duplo (14 pontos, 13.5 ressaltos, 2 roubos de bola e 3.2 desarmes de lançamento) e no derradeiro encontro assinou 19 pontos, 15 ressaltos e quatro 'abafos'.Recorde-se que o poste luso foi recentemente convidado pela NBA a participar no Basketball Without Borders (BWB), que vai decorrer entre 17 e 19 de fevereiro, em Salt Lake City (Estados Unidos), durante o fim de semana All-Star da NBA. Um evento que reúne um grupo restrito de 40 jovens talentos mundiais provenientes de 27 países.