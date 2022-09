Rui Costa: «Este é um feito único para a história do nosso clube e para Portugal!»

O presidente do Benfica, Rui Costa, felicitou este domingo a equipa masculina de basquetebol pelo apuramento para a Liga dos Campeões da modalidade."É com um orgulho imenso que congratulo a nossa equipa masculina de basquetebol pela qualificação inédita para a fase de grupos da Liga dos Campeões. Este é um feito único para a história do nosso clube e para Portugal! Assumimos a organização de uma das rondas de qualificação para lutar pela presença na Liga dos Campeões de basquetebol e conseguimos cumprir o nosso objetivo de uma forma absolutamente irrepreensível. Apesar de não se tratar da conquista de um troféu, é um feito na história do Sport Lisboa e Benfica e, por isso, quero felicitar os atletas, a equipa técnica e o staff por este registo extraordinário. Foi uma caminhada difícil e exigente, mas o sonho tornou-se mesmo realidade. Somos a primeira equipa portuguesa a alcançar esta fase da Liga dos Campeões. Juntos, com o apoio dos nossos adeptos, tudo é mais fácil. A vossa presença foi fundamental nestes três jogos da competição. E Pluribus Unum", pode ler-se na nota partilhada no site oficial dos encarnados.Recorde-se que a equipa de Norberto Alves bateu este domingo o Bamberg, da Alemanha, e tornou-se na primeira equipa lusa a chegar à fase de grupos da Liga dos Campeões da FIBA.