Rui Costa junta-se à festa do título de basquetebol do Benfica

Foi já ao final do dia de ontem, perto das 23 horas, que o plantel do Benfica, acompanhado do staff técnico liderado pelo treinador Norberto Alves, chegou de autocarro ao Estádio da Luz, para receber entusiásticos parabéns dos adeptos.

Perto de uma centena de apoiantes compareceram para fazerem a festa com os jogadores, que, entretanto, já tinham parado para jantar na Casa do Benfica de Ílhavo, onde tiveram a companhia do presidente Rui Costa, que deu os parabéns aos campeões.

Foi mais um dia memorável para as modalidades coletivas do Benfica, que juntam o título nacional de basquetebol ao do voleibol. Os encarnados estão também na luta pelo Nacional de hóquei em patins e futsal.