Rui Costa: «Reforçada a hegemonia no palmarés da Taça de Portugal»

O presidente do Benfica, Rui Costa, deu os parabéns à equipa de basquetebol pela conquista da Taça de Portugal ante o Imortal (75-74), em Sines."É com renovado orgulho que felicito a nossa equipa masculina de basquetebol pela conquista da 23.ª Taça de Portugal. A vitória deste domingo vem coroar um trajeto irrepreensível da nossa equipa durante toda a competição. É também mais um troféu que conseguimos recuperar para o Museu Cosme Damião, reforçando a hegemonia no palmarés da Taça de Portugal. Atletas, treinadores e todo o staff estão de parabéns", vincou numa mensagem transcrita no site oficial das águias.