Segunda fase da Liga Betclic dividida em três grupos

A Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB) anunciou esta noite a reformulação da segunda fase e o playoff da Liga Betclic masculina, assim como a final da Taça de Portugal, face aos muitos jogos que ainda estão por cumprir devido à Covid-19, sendo impossível, de acordo com a entidade federativa, cumpri-los todos devido a indisponibilidade de datas.Assim, na segunda fase da Liga Betclic os clubes serão divididos em três grupos de quatro equipas, pela ordem da classificação da primeira fase, realizando-se apenas seis jornadas, ao invés das 10 previstas. Também os quartos de final do playoff terão menos jogos, sendo disputados à melhor de três, em vez de cinco.Esta reformulação, ainda de acordo com o comunicado da Federação, "não afeta o que está definido para o acesso aos playoff, nem para as descidas de divisão". Ou seja, "no final desta fase os oito primeiros classificados disputarão o playoff, o 12.º classificado descerá à Proliga", quanto o 10.º e 11.º classificados disputarão o playout a cinco jogos.Já final da Taça de Portugal nesta época 2021/2022, "será disputada com oito equipas, nos dias 6, 7e 8 de maio, libertando assim a data dos quartos de final, que estava agendada para 23 demarço".