Seleção à procura da vitória no Chipre

No Chipre, a Seleção Nacional procura manter a liderança do Grupo F da pré-qualificação para EuroBasket de 2025, na penúltima jornada desta fase. Caso termine no primeiro lugar, Portugal acede diretamente à fase principal de apuramento para a grande competição (oito grupos de quatro equipas, já com a elite presente) que se disputa na Letónia, Chipre, Finlândia e Polónia.

O selecionador Mário Gomes quer ver Portugal na máxima força para o confronto frente a um adversário a quem ganhou na primeira volta por 102-69. “É fundamental estarmos na melhor condição possível. Temos de estar ao nosso melhor nível defensivo”, explicou o selecionador, que terá Cândido Sá como uma das novidades da convocatória. “Sou mais um para ajudar a Seleção a alcançar os seus objetivos. Temos de dar tudo dentro de campo”, sublinhou o atleta da Ovarense, ao site da FPB.