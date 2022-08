Seleção feminina de basquetebol volta a bater República da Irlanda

A seleção portuguesa feminina de basquetebol voltou este domingo a bater a República da Irlanda, por 72-62, no Pavilhão de Guifões, no Porto, em encontro de preparação para a fase de qualificação para o Campeonato Europeu de Israel/Eslovénia'2023.

Este foi o segundo triunfo de Portugal sobre a congénere irlandesa, noutros tantos encontros da jornada dupla que encerrou o estágio de preparação da equipa nacional, após o triunfo obtido no sábado, no mesmo local, por 78-63.

Maria Correia, com 17 pontos, quatro ressaltos e sete assistências, foi hoje a 'MVP' de um encontro onde as portuguesas venceram os primeiros três períodos (17-9, 19-17, 24-17) e cederam apenas nos últimos 10 minutos (12-19).

Na fase de apuramento para o Eurobasket'2023, que termina em fevereiro, Portugal está enquadrado no Grupo G, juntamente com Grécia, Estónia e Reino Unido.

Portugal segue na segunda posição do grupo com três pontos, os mesmos que o conjunto estónio, menos um do que a equipa helénica, que lidera a tabela, enquanto as britânicas têm dois pontos.