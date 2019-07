Seleção de sub-20 vence a Finlândia

A Seleção Nacional sub-20 terminou invicta a série de oito jogos de preparação para o Campeonato da Europa (Div. B), que decorre em Matosinhos, de sexta-feira a dia 21 de julho.

No último teste realizado esta terça-feira, Portugal venceu a Finlândia, por 75-52, repetindo o feito alcançado na cidade finlandesa de Salohalli, quando derrotou, em dois jogos, a seleção nórdica, por 78-69 e 72-86.

Antes, a equipa liderada por André Martins venceu Israel, atual campeã da Europa (93-89), Bielorrússia (65-55), Rep. Checa (103-65), Suécia (84-69) e Geórgia (93-57).

Entretanto, a Seleção Nacional sub-18 feminina, decide hoje (17h45), em Skopje (Macedónia do Norte), com a Suíça, o 2º lugar do Grupo B, do Europeu (Div. B). Ambas as seleções somam cinco pontos, menos três que a líder Turquia.