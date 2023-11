A Seleção feminina continua invicta no Grupo G de qualificação para o Eurobasket'2025, tendo averbado este domingo a segunda vitória (78-63) frente à Ucrânia.Depois de bater (65-52) a Macedónia do Norte, as portuguesas voltaram a demonstrar superioridade nesta segunda jornada, no Rimi Olympic Centre de Riga (Letónia), com boa exibição da extremo Laura Ferreira, autora de 20 pontos, 5 ressaltos, 1 assistência e 4 roubos de bola, bem secundada por Maianca Umabano (15 p, 2 r), Maria Bettencourt Correia (14 p, 1 r, 2 a, 2 rb) e Márcia da Costa Robalo (11 p, 5 r, 1 a, 1 rb).Com este resultado, Portugal lidera o Grupo G, com 4 pontos.