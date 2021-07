Seleção feminina de basquetebol de sub-20 perde com a Bielorrússia

A seleção portuguesa feminina de basquetebol de sub-20 sofreu a 5.ª derrota em cinco jogos no Grupo C do 'challenge' europeu, em Konya, na Turquia, ao perder com a Bielorrússia por 63-54.

Depois de desaires com França (86-38), Polónia (86-51), Rússia (66-60) e Turquia (70-58), Portugal, que ao intervalo já estava em desvantagem por 34-23, caiu este domingo face a uma equipa que também havia perdido os primeiros quatro jogos.

Carolina Cruz, com 20 pontos, 13 ressaltos, duas assistências e dois roubos de bola, foi o grande destaque da formação das quinas, enquanto Yana Yakhnavets liderou as bielorrussas, com 22 pontos.