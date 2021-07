Seleção feminina de basquetebol de sub-20 soma nova derrota no challenge europeu

A seleção portuguesa feminina de basquetebol de sub-20 perdeu esta quinta-feira por 66-60 com a Rússia e somou a terceira derrota no mesmo número de jogos no Grupo C do challenge europeu, que decorre em Konya, na Turquia.

Ao contrário do que sucedeu nos dois primeiros encontros, em que lhe faltaram argumentos para ombrear com França (86-38) e Polónia (86-51), Portugal conseguiu dar réplica às russas e chegou ao final do terceiro período com uma vantagem de 53-45.

Contudo, no derradeiro período, a seleção nacional foi incapaz de manter o ritmo e terminou o parcial com uma desvantagem de 21-7, permitindo que a Rússia fechasse o encontro com seis pontos à maior e alcançasse a terceira vitória em três jogos.

Na sexta-feira, em jogo da quarta jornada do Grupo C, Portugal vai defrontar a anfitriã Turquia, que esta quinta-feira somou o primeiro triunfo, diante da Bielorrússia.