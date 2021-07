Seleção feminina de basquetebol de sub-20 volta a perder no 'challenge' europeu

A seleção portuguesa feminina de basquetebol de sub-20 perdeu por 70-58 com a anfitriã Turquia e somou a quarta derrota no mesmo número de jogos no Grupo C do challenge europeu, que decorre em Konya.

A vantagem alcançada pelas turcas no primeiro parcial (20-8) acabou por contribuir para o desfecho do encontro e nem a resposta de Portugal no terceiro período (24-15) foi suficiente para impedir mais um desaire na prova.

Esta foi a quarta derrota da seleção nacional no challenge europeu, depois de ter sido batida por França (86-38), Polónia (86-51) e Rússia (66-60).

No domingo, no quinto e derradeiro jogo do Grupo C, Portugal vai defrontar a Bielorrússia, que, tal como a equipa das quinas, segue sem qualquer triunfo.