Seleção feminina de basquetebol perde particular com Luxemburgo

A seleção portuguesa feminina de basquetebol perdeu esta sexta-feira em casa do Luxemburgo, por 68-65, no segundo encontro particular entre as duas seleções.

Depois do triunfo da véspera por 71-64, a equipa lusa foi derrotada pelo Luxemburgo, num encontro em que quase metade dos pontos vieram de jogadoras saídas do banco (31).

Maria João Bettencourt (15 pontos e três ressaltos), Maianca Umabano (14 pontos e quatro ressaltos) e Carolina Cruz (sete pontos e nove ressaltos) foram as jogadoras portuguesas em destaque.