Seleção feminina de sub-20 soma segunda derrota no challenge europeu

A seleção portuguesa feminina de sub-20 somou esta quarta-feira a segunda derrota no grupo C do challenge europeu, que decorre em Konya, na Turquia, ao perder com a Polónia por 86-51.

A exemplo do que aconteceu na partida inaugural, a equipa portuguesa não teve argumentos para contrariar as adversárias, que chegaram ao intervalo a vencer já por 45-26.

Na próxima jornada, Portugal vai defrontar a Rússia, a outra das três equipas que somam duas vitórias em outros tantos encontros disputados.