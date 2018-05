Continuar a ler

"Este grupo não está fechado. Ponderamos a possibilidade de convocar mais jogadoras, num número que poderá atingir as 17 atletas", revelou Ricardo Vasconcelos, em declarações à agência Lusa.Como pano de fundo está a preparação da fase de qualificação do Europeu feminino de 2019, cuja fase final se realiza na Letónia e Sérvia em meados de agosto desse ano, com Portugal a realizar agora um estágio na Póvoa do Varzim entre os dias 21 e 31 de maio.Integrado no grupo D de qualificação, Portugal ocupa a quarta e última posição da série, com quatro pontos correspondentes a quatro derrotas e cuja liderança é partilhada pela Grécia e Inglaterra, ambos com sete pontos, com Israel na terceira posição, com seis pontos."Este é o primeiro de uma série de três estágios da Seleção nacional feminina de seniores. O objetivo é voltar a juntar as jogadoras e criar mecanismos, pois o tempo de preparação das seleções é cada vez mais curto", justificou o selecionador.O técnico admite, porém, que Portugal já não tem qualquer hipótese de se apurar para a fase final do EuroBasket'2019.A culminar este estágio na Póvoa de Varzim, Portugal irá realizar três jogos particulares com a seleção da Holanda, precisamente, em 29, 30 e 31 de maio.Sofia da Silva e Lavínia Silva, ambas devido a lesões, e Daniela Domingues, devido ao facto de a sua empresa não a libertar para o estágio, são as principais ausentes da turma das quinas.