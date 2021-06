Seleção feminina encerra estágio com nova derrota frente ao Japão

A seleção portuguesa de basquetebol feminino concluiu este domingo o estágio realizado no Japão com nova derrota frente à congénere nipónica, desta feita por 67-58, no terceiro e último encontro de treino, em Yokohama.

No terceiro jogo em quatro dias - derrotas por 68-43 e 69-47 -, as comandadas de Ricardo Vasconcelos entraram mal no encontro, já como tinha acontecido na véspera, e viram a equipa adversária chegar a uma diferença de 17 pontos (21-4).

Depois de chegar ao intervalo a perder por 38-23, a equipa lusa ainda conseguiu reduzir a diferença para sete pontos, mas as japonesas recuperaram o controlo do jogo e concluiram a partida com uma vantagem de nove pontos (67-58).

Maria João Correia (19 pontos, 3 ressaltos e 2 assistências) foi a jogadora em destaque na equipa portuguesa.