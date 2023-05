Seleção feminina portuguesa perde o primeiro de dois particulares na Hungria

A seleção portuguesa feminina de basquetebol perdeu esta segunda-feira com a sua congénere da Hungria por 79-65, no primeiro de dois desafios particulares disputados em Székesfehérvár.

As lusas ainda equilibraram a partida no primeiro quarto com 16-14 para as magiares, porém um segundo período de paupérrima eficácia, com apenas um lançamento de campo convertido em nove tentativas, fizeram disparar a diferença no resultado para 20 pontos de diferença, nos 42-22 que se verificavam ao intervalo.

Ao melhorar na luta pelas tabelas, as portuguesas até se superiorizaram nos restantes dois parciais, por 24-22 e 19-15, respetivamente, contudo os seis pontos recuperados foram insuficientes para contrariar a Hungria, que vai disputar o Campeonato da Europa.

Carolina Cruz, com 10 pontos, e Maria João Correia, com nove, foram as melhores marcadoras lusitanas.

Na terça-feira as equipas voltam a defrontar-se no MKOSZ Edzöközpont de Székesfehérvár.