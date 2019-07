Seleção feminina termina Europeu de sub-18 em sexto lugar

A seleção portuguesa de sub-18 feminina terminou este domingo a divisão B do Europeu de basquetebol no sexto lugar, que decorrem Skopje, na Macedónia, após sair derrotada do encontro com a Dinamarca, por 60-70.





A seleção das 'quinas' entrou mal no encontro, perdendo por 25-16 no primeiro período, resultado que acabou por ser crucial para o desfecho da partida, ainda que tenha equilibrado os restantes (14-15, 16-16 e 14-14).Finlândia e Grécia defrontam-se ainda hoje, pelas 20:00, na final da competição.