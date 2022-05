Seleção feminina volta a bater Áustria em particular

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A seleção portuguesa feminina de basquetebol bateu este domingo a sua congénere da Áustria por 83-29, no segundo de dois jogos particulares entre as duas formações, em Gussing.

Dois dias depois do triunfo no mesmo local, face ao mesmo adversário, por 50-43, o 'cinco' de Ricardo Vasconcelos dominou o encontro por completo e ao intervalo já vencia por 44-16 (22-8 em cada um dos dois primeiros quartos).

Na segunda parte, Portugal ainda foi mais dominador no terceiro período (27-4) e, depois, venceu o último por mais equilibrados 12-9.

Márcia Costa (21 pontos), Mariana Silva (14) e Sofia da Silva (10) foram as basquetebolistas lusas em maior evidência.

Antes desta viagem à Áustria, a seleção portuguesa esteve duas semanas em estágio em Rio Maior, cumprindo, entre 18 e 20 de maio, três embates com a Hungria, tendo triunfado no primeiro (74-70) e perdido os outros dois (63-69 e 63-73).

A formação das 'quinas' prepara os próximos encontros de apuramento para o Europeu de basquetebol feminino de 2023, agendados para novembro, a receção à Grã-Bretanha, em 24, e a deslocação à Estónia, três dias volvidos.

No Grupo G de qualificação, Portugal, que venceu na receção à Estónia (62-43, em 11 de novembro de 2021) e perdeu na Grécia (64-57, três dias depois), segue no segundo lugar, com três pontos, contra quatro das gregas, primeiras, três das estónias, terceiras, e dois das britânicas, quartas.

Para a fase final do Europeu feminino de 2023 (15 a 25 de junho, na Eslovénia e em Israel), qualificam-se os vencedores dos 10 grupos e ainda os quatro melhores segundos classificados.