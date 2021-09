Seleção masculina de sub-17 em 4.º lugar no FIBA 3X3 Europe Cup

As seleções nacionais sub-17 terminaram a participação no FIBA 3X3 Europe Cup, em Lisboa, com resultados diferentes. A feminina perdeu nos quartos de final com a Alemanha (15-19), ao passo que a masculina ficou em 4.º lugar, após ceder diante da Hungria (12-16).





No setor masculino, a Seleção Nacional bateu a Estónia nos quartos de final por 14-12, cedendo depois nas meias-finais diante da Eslovenia (12-15), que se sagraria campeã europeia. No encontro de 3.º/4.º lugar, Portugal caiu diante da Hungria (12-16) e ficou assim no quarto posto na sua estreia em europeus FIBA neste escalão. Destaque para Danilo Horta, que terminou a prova como o terceiro melhor marcador da competição, com um total de 32 pontos em cinco jogos.Quanto à seleção feminina, acabou derrotada pela Alemanha (15-19) nos quartos de final e ficou como uma das oito melhores da Europa. Filipa Barros foi a sétima melhor marcadora da competição com 19 pontos e Gabriela Falcão fechou o top'10 com 17.