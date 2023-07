Seleção Nacional à espera de Neemias

Mário Gomes ainda tem esperança que Neemias Queta se junte à Seleção que vai disputar a Pré-Qualificação do Torneio Olímpico, de 13 a 20 de agosto, em Gliwice, na Polónia.

O poste ainda não integrou os trabalhos porque contraiu uma lesão ao serviço dos Sacramento Kings, na Summer League, e tem ainda por resolver a situação contratual. "Estamos em contacto diário e ele quer tanto estar cá como nós o queremos aqui", explicou o selecionador, ontem, em Rio Maior, onde a equipa se encontra a estagiar e num treino aberto à Comunicação Social.

Mas Mário Gomes não faz desta ausência um problema. "Na maior parte dos compromissos internacionais, não podemos contar com ele, por isso contamos com os que estão cá e, se ele vier, a equipa melhora de certeza", garantiu.

Esta é a primeira vez que a competição (a pré-qualificação olímpica) se disputa e Mário Gomes afirma que Portugal não vai só para participar. "Vamos convictos que temos capacidade de competir, e tentar ganhar cada jogo. Se os ganharmos, logo se vê", acrescentou.

Além da questão com Neemias Queta, Mário Gomes manifestou alguma preocupação com a indefinição contratual de alguns jogadores do grupo. "Temos falado com eles sobre isso, sabem que têm a nossa compreensão e apoio e, se algum precisar de se ausentar, não vai haver problema", concluiu o técnico.

A Seleção vai estar até sábado em Rio Maior. Antes da partida para a Polónia, onde vai jogar a entrada no torneio de qualificação para os Jogos de Paris’2024 com Polónia, Bósnia-Herzegóvina e Bulgária, vai disputar o Torneio Internacional Coração de Viana, em Viana do Castelo, e a Kings Cup, na Jordânia, provas que servirão de preparação.