Seleção Nacional com missão difícil frente ao Montenegro

Portugal tem esta segunda-feira (17h30) uma tarefa complicada, defrontando Montenegro, na Bemax Arena (limitada a 100 espectadores por contingência da Covid-19), em Podgorica.





Apesar do adversário ser oriundo de uma das melhores escolas europeias, o selecionador Mário Gomes acredita que poderá vencer esta 2ª ronda do Grupo E, na corrida de apuramento para o Mundial’2023: “Temos de estar bem na defesa, nos ressaltos e não cometer turnovers, são as chaves para ganharmos qualquer jogo. Com mais energia e intensidade podemos ganhar. Temos de preservar a capacidade de ressalto e o controlo da posse de bola.”

Também em declarações à assessoria da FPB, o base José Barbosa diz que também quer vencer, depois do desaire com a Hungria: “Defensivamente temos de melhorar e corrigir pequenos erros.”