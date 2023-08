A Seleção Nacional já treinou na Arena Gliwice (Polónia), palco do torneio de pré-qualificação olímpico, que arranca no domingo.A FPB informou que do grupo de 14 atletas que estiveram presentes na King’s Cup, o extremo Diogo Araújo e o base Litos Cardoso foram dispensados.Portugal precisa de ficar num dos dois primeiros lugares do seu grupo, de forma a avançar para as meias-finais do torneio.13 de agosto – Portugal-Bósnia, 15h3014 de agosto – Hungria-Portugal, 16h3016 de agosto – Portugal-Polónia, 17h00