Seleção Nacional já treinou na Jordânia

A Seleção Nacional já treinou esta quinta-feira em Amã, na Jordânia, onde vai participar no torneio de preparação King's Cup, prova que reúne Portugal, a seleção anfitriã, mexicana e angolana.Esta competição é a derradeira prova de participação para a pré-qualificação do Torneio Olímpico, que se disputará entre 13 e 20 de agosto, em Gliwice, na Polónia.A seleção comandada por Mário Gomes treinou no Prince Hamza Hall, pavilhão onde será disputado o torneio. Na sexta-feira há jogo com a Jordânia, às 18h00. Segue-se o México, no sábado (16h00) e Angola na segunda-feira (16h00).