Seleção Nacional procura acabar 2.ª fase da pré-qualificação para o Mundial em grande

Já apurado para a segunda fase da pré-qualificação para o Mundial’2023 de França, Portugal disputa hoje e sábado os derradeiros duelos que vão decorrer em formato de ‘bolha’ em Chipre. O adversário desta tarde é a líder Bielorrússia, num jogo em que a Seleção vai procurar corrigir os erros do primeiro confronto em Minsk, em fevereiro de 2020, que resultou numa derrota por 16 pontos, sendo assim uma tarefa complicada sonhar terminar no primeiro lugar do Grupo A.

Portugal e Bielorrússia já estão confirmados na 2ª fase de apuramento, que será disputada por quatro grupos de três equipas, onde entrarão oito seleções que falharam o acesso ao Euro’2022. Os vencedores dos grupos avançarão depois para a 3ª fase.