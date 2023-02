Seleção Nacional vence no Chipre e fica perto do apuramento

A Seleção Nacional foi vencer esta quinta-feira ao terreno do Chipre, por 75-66, na penúltima jornada do Grupo F da pré-qualificação para o EuroBasket de 2025, e manteve a liderança, ficando muito próximo de garantir a passagem à fase principal de apuramento para a grande competição (oito grupos de quatro equipas, já com a elite presente) que se disputa na Letónia, Chipre, Finlândia e Polónia.Depois de ter ganho na primeira volta em Odivelas por 102-69, a formação comandada por Mário Gomes entrou bem e abriu o jogo com um parcial de... 11-0. No final do primeiro quarto, Portugal liderava por 21-9, mas uma forte reação dos cipriotas surpreendeu a equipa lusitana: Chipre passou para a frente aos 33-31. Ao intervalo, Portugal vencia por 38-36. No segundo tempo, a Seleção Nacional voltou a disparar no marcador e controlou as operações até final. No domingo, na Bulgária, Portugal vai defender a liderança no último duelo desta qualificação.A nível individual, Travante Williams foi o melhor marcador, com 24 pontos.