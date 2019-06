Seleção portuguesa de sub-20 bate Israel no Torneio de Anadia

A seleção portuguesa de sub-20, que prepara a participação na Divisão B do Europeu, venceu na sexta-feira a sua congénere de Israel por 93-89, após prolongamento, em encontro da primeira jornada do Torneio Internacional de Anadia.Vlad Voytso, com 22 pontos, Francisco Amarante, com 19, Neemias Queta, com 14, nove ressaltos e um imponente desarme de lançamento que forçou o tempo extra, e Rafael Lisboa, com 11, lideraram o conjunto das quinas.Na formação israelita, o melhor foi, de longe, Deni Avdija, autor de 32 pontos, com 10 em 15 nos tiros de campo e oito em oito nos lances livres.A seleção lusa, anfitriã da Divisão B do Europeu de sub-20, em Matosinhos, de 12 a 21 de julho, volta a jogar no sábado, pelas 17:00, face à República Checa e, no domingo, às 11:00, enfrenta a Bielorrússia.No outro encontro da primeira ronda do torneio, disputado esta sexta-feira, os checos venceram os bielorrussos por 87-66.