Seleção procura subir mais um patamar

Marcar presença no Campeonato da Europa de 2021, na Geórgia, é o grande objetivo da Seleção Nacional, que hoje tem a oportunidade de subir mais um patamar rumo ao sonho. Os comandados de Mário Gomes viajaram para o norte da Europa e hoje, às 17h00 de Portugal continental, defrontam a Islândia. Um triunfo catapulta a equipa das quinas para a derradeira fase de qualificação do Europeu, mas é importante aproveitar o balanço das vitórias e esquecer o historial recente frente aos islandeses.

Com as duas vitórias em Sines, a Portugal passou a ocupar o primeiro posto do Grupo H e ficou a depender de si mesmo para chegar ao Grupo E de apuramento, sabendo que terá pela frente a Geórgia, Sérvia e Finlândia. Em fevereiro, Portugal encontrou esta Islândia na 2ª ronda de pré-qualificação e perdeu (91-67) em Reiquiavique. Agora, é o momento de se operar a desforra e conquistar a vitória para continuar a sonhar com a presença numa prova que falha desde 2011.

Sub-16 e sub-14 em ação



Entretanto, a Seleção sub-16 masculina perdeu com a Grã-Bretanha por 73-69 na luta pelo 9º lugar no Europeu (Div.B).

Já as sub-16 arrasaram (82-28) a Áustria e lideram o Grupo B da Divisão B do Europeu. Ana Barreto (20pts, 5res, 6as e 2rb) foi o grande destaque.