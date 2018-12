Seleção pronta para a vingança

Portugal defronta hoje (17h00) a Bélgica, no Pavilhão Municipal de Albufeira, em jogo referente à 4ª jornada do Grupo C, da segunda ronda da pré-qualificação do Eurobasket’2021.Para a Seleção Nacional, este é um jogo de capital importância, uma vez que, em Pepinster, na Bélgica, no passado mês de setembro, saiu derrotada por apenas um ponto (66-65), com dois jogadores em destaque nessa partida, Betinho Gomes (20 pts.) e João Soares (18). Contudo, hoje, Betinho Gomes não estará presente – pediu dispensa –, assim como João Guerreiro, libertado pelo selecionador Mário Gomes ontem, após o último treino da Seleção.Na 2ª posição no Grupo C, com menos um ponto do que a Bélgica, Portugal tem hoje a oportunidade de ultrapassar o seu adversário e assumir a liderança e, de acordo com a perspetiva de Mário Gomes, a equipa que dirige está mentalizada para as dificuldades que irá enfrentar."Estamos confiantes e preparados para o jogo, que é muito importante. Temos de ser bastante fortes defensivamente, recuperando rapidamente após os nossos ataques. Temos de defender como o fizemos na 2ª parte do encontro na Bélgica. No ataque temos de ser muito pacientes, fazer muita rotação da bola e conseguir jogar com a mesma força física e mental dos belgas", salientou o selecionador nacional na antevisão do jogo.