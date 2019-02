Seleção recebida a vento na capital islandesa

A Seleção Nacional foi ontem recebida com muito frio e, principalmente, muito vento, em Reykjavik, cidade onde amanhã defronta a congénere da Islândia, no último jogo do Grupo C, da 2ª ronda da pré-qualificação do Eurobasket’2021."Dizem que aqui é a zona habitada com mais vento do mundo", disse-nos, ontem, o diretor da FPB, José Pinto Alberto, adiantando "que a viagem correu muito bem", com a comitiva portuguesa a chegar a Reykjavik pelas 18 horas locais.Depois de um breve descanso, a Seleção Nacional cumpriu, pelas 20 horas, um treino ligeiro no pavilhão onde amanhã defronta a Islândia, estando previsto para hoje mais dois treinos.Quem ainda se mantém em dúvida é o base da Oliveirense, José Barbosa. O jogador terminou com queixas numa perna, no final da partida com o Benfica e está, agora, entregue aos cuidados dos fisioterapeutas da Seleção, Tiago Costa e José Moreira.Recorde-se que Portugal ocupa a 2ª posição do Grupo C, com mais dois pontos que a Islândia e, independentemente do resultado de amanhã, ambas as seleções estão já qualificadas para a 3ª ronda da pré-qualificação do Eurobasket’2021.